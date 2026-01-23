«Ливерпуль» может вернуть Цимикаса из «Ромы» в случае ухода Робертсона в «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» планирует обратиться к «Роме» с просьбой вернуть полузащитника Константиноса Цимикаса, если фланговый защитник Эндрю Робертсон перейдёт в «Тоттенхэм». По информации журналиста Бена Джейкобса в соцсети Х, Робертсон уведомил клуб о своей заинтересованности в переходе. Несмотря на отсутствие официального пункта о досрочном расторжении контракта в условиях аренды Цимикаса, источники, близкие к игроку, сообщили, что он хочет вернуться в «Ливерпуль».

Константинос Цимикас был арендован итальянской «Ромой» летом прошлого года. Соглашение об аренде 29-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2025/2026. Действующее трудовое соглашение с «Ливерпулем» действует до лета 2027 года.

Эндрю Робертсон может сменить клубную прописку в ближайшее время. Лондонский «Тоттенхэм» всерьёз заинтересован в подписании шотландца и намерен осуществить трансфер этой зимой. Устная договорённость с игроком уже достигнута, и сейчас ведутся переговоры на клубном уровне.