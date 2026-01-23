Скидки
Главная Футбол Новости

Турецкий журналист оценил вероятность перехода игрока «Фенербахче» Айдына в ЦСКА

Турецкий журналист оценил вероятность перехода игрока «Фенербахче» Айдына в ЦСКА
Комментарии

Бывший репортер газеты Hürriyet Мухаммет Думан оценил вероятность перехода игрока «Фенербахче» Огуза Айдына в ЦСКА.

«О том, что Айдын всё-таки переходит в ЦСКА, написал лишь один журналист в Турции. Он профессионал, но не очень хорош именно в трансферах, поэтому я и сомневаюсь в достоверности данной информации. Продолжаю изучать вопрос, но для меня будет большим удивлением, если Огуз Айдын действительно окажется в ЦСКА.

Доменико Тедеско не выпустил Айдына на поле во вчерашнем матче «Фенербахче» с «Астон Виллой» в Лиге Европы. Огуз хочет остаться и биться за своё место в команде, но, кажется, надежды тают», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
