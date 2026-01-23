Скидки
Главная Футбол Новости

Карседо оценил игру «Спартака» в своём дебютном матче

Карседо оценил игру «Спартака» в своём дебютном матче
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвёл итог первого сбора команды после товарищеского матча со сборной Китая, который закончился со счётом 2:2. Эта игра стала дебютной для испанского специалиста во главе красно-белых.

«Первая неделя получилась очень плодотворной. Работа была насыщенная, проводили по две тренировки в день. Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворён. Ребята выполняли то, о чём мы говорили до игры. Создали много шансов. Не обошлось без ошибок, но процесс идёт, в следующих матчах мы точно будем лучше», — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

В составе московской команды голами отметились полузащитник Кристофер Мартинс и форвард Антон Заболотный.

