Карседо оценил игру «Спартака» в своём дебютном матче

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвёл итог первого сбора команды после товарищеского матча со сборной Китая, который закончился со счётом 2:2. Эта игра стала дебютной для испанского специалиста во главе красно-белых.
«Первая неделя получилась очень плодотворной. Работа была насыщенная, проводили по две тренировки в день. Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворён. Ребята выполняли то, о чём мы говорили до игры. Создали много шансов. Не обошлось без ошибок, но процесс идёт, в следующих матчах мы точно будем лучше», — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.
В составе московской команды голами отметились полузащитник Кристофер Мартинс и форвард Антон Заболотный.
