В «Динамо» оценили победу в первом товарищеском матче

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе бело-голубых в товарищеском матче с китайской командой «Шанхай Шэньхуа», возглавляемой российским специалистом Леонидом Слуцким. По итогам основного время встречи команды сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались подопечные Ролана Гусева (5:3).

«Приятно начинать год с победы. В матче было хорошее движение. Витя Окишор забил победный гол, хорошая серия пенальти. Не очень обидная игра и для наших соперников. У них решающий раунд в Лиге чемпионов. Благодарим их за участие в нашей игре, а отдельная благодарность Слуцкому», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

