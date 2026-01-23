В «Динамо» оценили победу в первом товарищеском матче
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе бело-голубых в товарищеском матче с китайской командой «Шанхай Шэньхуа», возглавляемой российским специалистом Леонидом Слуцким. По итогам основного время встречи команды сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались подопечные Ролана Гусева (5:3).
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 января 2026, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Ратан – 2' 1:1 Бителло – 4' 1:2 Си – 45+2' 2:2 Сергеев – 46'
«Приятно начинать год с победы. В матче было хорошее движение. Витя Окишор забил победный гол, хорошая серия пенальти. Не очень обидная игра и для наших соперников. У них решающий раунд в Лиге чемпионов. Благодарим их за участие в нашей игре, а отдельная благодарность Слуцкому», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
