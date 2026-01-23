В «Динамо» подтвердили, что Денис Макаров перейдёт в турецкий «Кайсериспор»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что крайний нападающий команды Денис Макаров перейдёт в турецкий «Кайсериспор».

«Турецкий клуб «Кайсериспор» действительно прислал предложение по Макарову, мы его приняли. Обмениваемся документами», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Макаров играет за бело-голубых с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме В «Кайсериспоре» подтвердили интерес к игроку «Динамо» Макарову

Самая крупная победа «Динамо»: