В «Динамо» заявили, что не рассматривали возможное возвращение Захаряна

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не рассматривал возможное возвращение полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в состав бело-голубых.

«По Захаряну мы ничего не рассматривали. Я уже говорил ранее, что у нас состав укомплектован», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в прессе появилась информация, что испанский клуб не рассчитывает на полузащитника и готов расстаться с ним в зимнее трансферное окно.

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» летом 2023 года и с тех пор сыграл в 60 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.