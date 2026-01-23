Скидки
Футбол Новости

В «Динамо» заявили, что не рассматривали возможное возвращение Захаряна

В «Динамо» заявили, что не рассматривали возможное возвращение Захаряна
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не рассматривал возможное возвращение полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в состав бело-голубых.

«По Захаряну мы ничего не рассматривали. Я уже говорил ранее, что у нас состав укомплектован», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в прессе появилась информация, что испанский клуб не рассчитывает на полузащитника и готов расстаться с ним в зимнее трансферное окно.

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» летом 2023 года и с тех пор сыграл в 60 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.

