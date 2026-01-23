«Зенит» объявил о переходе Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро»

«Зенит» в телеграм-канале объявил о переходе нападающего Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Атлетико Минейро» достигли принципиальной договорённости о переходе нападающего в команду из Белу-Оризонти.

«Зенит» благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле!» — написано в сообщении клуба.

Кассьерра выступал в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Матео принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: