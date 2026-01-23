Росеньор — о Палмере: он очень счастлив быть здесь, Коул — огромная часть наших планов

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о ситуации с полузащитником Коулом Палмером, который, по слухам, заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».

«У меня было множество разговоров с Коулом, он кажется очень счастливым здесь. Он огромная часть наших долгосрочных планов. Моя работа и работа клуба — привести его в состояние, когда Палмер сможет стабильно выступать на том уровне, на котором хочет. В игре с «Брентфордом» было разочарование. Нам нужно беречь его, именно поэтому я не задействовал его в последней встрече», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В 2024 году Палмер признался, что является болельщиком «Манчестер Юнайтед». Недавно в СМИ появилась информация о его желании вернуться в родной Манчестер, что может увеличить вероятность его перехода в стан «красных дьяволов».