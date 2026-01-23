Кассьерра в «Атлетико Минейро»: позиция, возраст, сумма трансфера, статистика в «Зените»

«Зенит» объявил о переходе 28-летнего центрального нападающего Матео Кассьерры в бразильский «Атлетико Минейро».

Ранее журналист Вене Касагранде сообщал, что «Атлетико Минейро» заплатит сине-бело-голубым за трансфер колумбийца € 7 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде возможных бонусов.

Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. За этот период форвард принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами. В санкт-петербургском клубе колумбийский игрок дважды выигрывал Мир РПЛ, а также выиграла Фонбет Кубок России и Суперкубок России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Самые результативные легионеры РПЛ: