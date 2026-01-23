«Есть игроки, которыми интересуются». Газизов — о трансферах махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможных трансферах команды во время зимней паузы.

— Ребята очень прибавили, есть игроки, которыми интересуются. Речь о трёх-четырёх футболистах. Но мы надеемся, что в это трансферное окно ни с кем не попрощаемся и сможем кого-нибудь приобрести. Есть позиции, которые нам нужно укомплектовать с учётом новой схемы. В частности, необходим фланговый атакующий игрок – вингер. Мы ищем.



— Действительно ли «Балтика» интересуется Темирканом Сундуковым?

— Я не буду подогревать эту историю. Темиркан очень вырос как футболист, его знают скауты всех клубов РПЛ, — приводит слова Газизова официальный сайт клуба.



После 18 матчей в чемпионате России махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.