«Ни с кем не хочу его сравнивать». Газизов — о Вадиме Евсееве

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о главном тренере клуба Вадиме Евсееве.

«Я бы не хотел какие-то акценты на этом делать. Вадим Валентинович знает, что делать. Ни с кем не хочу его сравнивать. Это тренер со своим видением. Мы его полностью поддерживаем в его творческой работе. Ребятам нравится то, чего он от них требует. Уверен, на поле у нас будет получаться», — приводит слова Газизова официальный сайт клуба.

«Динамо» объявило о назначении на должность главного тренера первой команды Вадима Евсеева 29 декабря.

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-лиге махачкалинский клуб занимает 13-е место, набрав 15 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.