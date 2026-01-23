«Ботафого» требует не менее € 23 млн за Данило, интересующего «Зенит» — Конур

«Зенит», а также «Фламенго» и «Палмейрас» проявили интерес к 24-летнему опорному полузащитнику «Ботафого» Данило. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро отклонил предложение «Фулхэма» по Данило в размере € 30 млн в 2025 году. На текущий момент «Ботафого» готов продать бразильского футболиста за не менее, чем € 23 млн — сумму, за которую полузащитник был куплён у «Ноттингем Форест» минувшим летом.

За период игры за «Ботафого» полузащитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Данило составляет € 22 млн.

