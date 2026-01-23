Президент ФИФА Инфантино: экономическое влияние чемпионата мира составит $ 80 млрд

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Это мероприятие собирает ведущих деятелей из политики и экономики для обсуждения макротенденций в международной геополитике.

«Экономическое влияние чемпионата мира составляет приблизительно $ 80 млрд. ФИФА этого не утверждает, это делает Всемирная торговая организация. Речь идёт о 825 тыс. рабочих мест с полной занятостью и более чем $ 20 млрд заработной платы, что оказывает огромное влияние на три страны-хозяйки: США, Канаду и Мексику. Три страны, которые подали совместную заявку в то время, когда обсуждалась возможность строительства стен между Мексикой и США. И тем не менее в то время эти страны работали вместе над проведением чемпионата мира. Это говорит о волшебстве этого мяча и этого трофея», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике.