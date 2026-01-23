В субботу Денис Макаров пройдёт медосмотр в турецком «Кайсериспоре»

В субботу утром полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров пройдёт в Турции медосмотр перед переходом в «Кайсериспор». Ожидается, что после этого футболист подпишет контракт с этим клубом до конца текущего сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Договор с «Динамо», истекающий летом 2026 года, будет расторгнут. Короткий срок соглашения обусловлен турнирным положением команды из Кайсери. В случае сохранения ею прописки в Суперлиге стороны могут обсудить продолжение сотрудничества.

Макаров играет за бело-голубых с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

