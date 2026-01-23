Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» раскрыл тактические нюансы игры команды в дебютном матче Карседо

«Спартак» раскрыл тактические нюансы игры команды в дебютном матче Карседо
Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте поделилась информацией, как красно-белые играли в товарищеском матче со сборной Китая (2:2). Эта встреча стала дебютной для главного тренера московской команды Хуана Карлоса Карседо. Матч прошёл в закрытом формате.

«В первом тайме красно-белые действовали по схеме 4-3-3, при этом в отсутствие Ву роль центрального защитника в паре с Литвиновым исполнял Умяров. Слева в атаке действовал 17-летний Сорокин, справа — Солари, по центру — Гарсия. Единственный мяч до перерыва забил Мартинс, который обокрал противника у чужой штрафной.

Во второй половине «Спартак» перешёл на расстановку с двумя форвардами. После серии опасных моментов у ворот сборной Китая мы дважды подряд пропустили в контратаках. А затем Заболотный воспользовался навесом Массалыги с левого края и точно пробил головой», — написано на официальном сайте красно-белых.

Как появился «Спартак»:

