Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент ФИФА Инфантино: чемпионат мира 2026 года соберёт рекордное количество зрителей

Президент ФИФА Инфантино: чемпионат мира 2026 года соберёт рекордное количество зрителей
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Он представил рекордные показатели для чемпионата мира 2026 года, который пройдёт с участием 48 команд.

«Это будет первый чемпионат мира с 48 командами, почти четвертью всех команд мира. 104 матча пройдут на 16 великолепных стадионах в трёх странах. На стадионах будет около 7 млн зрителей, а по телевидению — около 6 млрд человек по всему миру. Для американцев, присутствующих на матчах, это как 104 Суперкубка за один месяц. Мы открыли первый этап продажи билетов четыре недели назад и получили более 500 млн заявок. За почти 100 лет истории чемпионатов мира ФИФА продала в общей сложности около 50 млн билетов, здесь же за четыре недели мы получили заявки, эквивалентные 1000-летней истории чемпионатов мира. Это показывает, что люди хотят быть там, они хотят путешествовать и хотят быть вместе», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино: экономическое влияние чемпионата мира составит $ 80 млрд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android