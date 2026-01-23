Президент ФИФА Инфантино: чемпионат мира 2026 года соберёт рекордное количество зрителей

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Он представил рекордные показатели для чемпионата мира 2026 года, который пройдёт с участием 48 команд.

«Это будет первый чемпионат мира с 48 командами, почти четвертью всех команд мира. 104 матча пройдут на 16 великолепных стадионах в трёх странах. На стадионах будет около 7 млн зрителей, а по телевидению — около 6 млрд человек по всему миру. Для американцев, присутствующих на матчах, это как 104 Суперкубка за один месяц. Мы открыли первый этап продажи билетов четыре недели назад и получили более 500 млн заявок. За почти 100 лет истории чемпионатов мира ФИФА продала в общей сложности около 50 млн билетов, здесь же за четыре недели мы получили заявки, эквивалентные 1000-летней истории чемпионатов мира. Это показывает, что люди хотят быть там, они хотят путешествовать и хотят быть вместе», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике.