«Бавария» не планирует улучшать предложение по контракту Юпамекано — Платтенберг

«Бавария» сделала окончательное предложение по новому контракту защитнику клуба Деотшанкюлю Юпамекано и точно не собирается его улучшать, сообщает журналист Флориан Платтенберг на своей странице в социальной сети Х.

Сообщается, что клуб сделал окончательное предложение, которое футболист должен либо принять, либо отклонить. Крайнего срока по окончательному решению мюнхенский клуб не выдвигает, но надеется получить быстрый ответ для продолжения реализации своих планов.

«Бавария» предлагает защитнику годовую зарплату в размере € 20 млн, а также внесла в контракт пункт о возможности выкупа футболиста, который начнёт действовать со второго сезона нового контракта.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матча во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.