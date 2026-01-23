Скидки
Футбол Новости

В «Кайсериспоре» подтвердили, что Макаров должен подписать контракт после медосмотра

Комментарии

Главный тренер клуба «Кайсериспор» Радомир Джалович прокомментировал ситуацию с полузащитником Денисом Макаровым.

«Завтра Макаров должен пройти медицинское обследование. Если всё будет хорошо, после подпишем контракт с игроком», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Денис Макаров вылетает в Турцию в субботу утром. Ожидается, что после успешного прохождения медосмотра он подпишет контракт с «Кайсериспором» до конца текущего сезона. Договор с «Динамо», который истекает летом 2026 года, будет расторгнут. Краткосрочное соглашение связано с турнирным положением команды из Кайсери. В случае сохранения прописки в Суперлиге стороны могут обсудить продолжение сотрудничества.

Макаров выступает за «Динамо» с лета 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

