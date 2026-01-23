Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ESPN назвал причины ухода Каземиро из «Манчестер Юнайтед»

ESPN назвал причины ухода Каземиро из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Решение о прекращения сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и 33-летним полузащитником Каземиро было обоюдным. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в соответствии с новой философией руководства, клуб не хочет, чтобы в команде находились возрастные футболисты с высокими зарплатами, как в случае Каземиро. Сам полузащитник также решил, что его период в стане «красных дьяволов» подошёл к концу.

В четверг, 22 января, «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе полузащитника по окончании сезона.

Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в 2022 году. За этот период 33-летний полузащитник принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Каземиро составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Стало известно, где Каземиро хочет продолжить карьеру после ухода из «МЮ»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android