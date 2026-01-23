Скидки
«Пока он никакущий». Ловчев — о Соболеве в «Зените»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве, а также необходимости усиления линии нападения санкт-петербургского клуба.

«Пока он никакущий. Вообще он не в ту команду пошёл, откровенно говоря. И когда он туда пошёл, сделал ошибку, потому что сейчас является инородным телом для «Зенита» при тех бразильцах, которые там играют. Понятно, что в клубе занимаются этим вопросом, у них будет хороший центральный нападающий, у меня сомнений нет», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

