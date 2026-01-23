Скидки
Переход экс-защитника «Лиона» в ЦСКА сорвался — ESPN

Комментарии

Переход защитника «Аль-Васла» Адриэлсона в ЦСКА, который ранее шёл полным ходом, сорвался. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN.

По информации источника, клуб из ОАЭ запросил у красно-синих более высокую сумму, чем было оговорено изначально. На текущий момент планируется, что 27-летний футболист останется в «Аль-Васле».

Бразильский защитник играл за «Лион» с января 2024 года по лето 2025 года, когда перешёл в «Аль-Васл». В нынешнем сезоне Адриэлсон принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

