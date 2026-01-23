Экс-игрок «Зенита» Кассьерра подписал четырёхлетний контракт с «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» на своей странице в социальной сети X объявил о подписании четырёхлетнего контракта с бывшим нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой.

Фото: Пресс-служба «Атлетико Минейро»

Ранее журналист Вене Касагранде сообщал, что «Атлетико Минейро» заплатит сине-бело-голубым за трансфер колумбийца € 7 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде возможных бонусов.

Кассьерра выступал в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

