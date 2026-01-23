Дель Пьеро — о победе на ЧМ: это как взрыв всего, что ты пережил до этого

Победитель чемпионата мира 2006 года в составе сборной Италии и бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мыслями о значении выигрыша самого желанного трофея для футбольного игрока.

«Победа на Кубке мира означает чувство завершённости. Завершённости как игрока, и как человека. Ты начинаешь играть из страсти, не думая ни о чём, кроме мяча, а затем, по мере взросления, понимаешь, что путь гораздо шире: становление профессионалом также означает личностный рост, жертвы, отказ от чего-то, принятие того факта, что твоя жизнь, твоя дружба и даже твой характер подвергаются испытанию. Достижение высшей точки, поднятие над головой самого знакового трофея, который может выиграть игрок, — это взрыв всего, что ты пережил: радости, трудностей, поражений, успехов. В этом и заключается красота этого момента», — заявил Дель Пьеро.

Выступление экс-игрока состоялось на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике.