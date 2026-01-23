Джон Кордоба рассказал, сколько будет восстанавливаться после травмы

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился информацией, сколько времени ему нужно на восстановление после повреждения.

– Ты прибыл на сборы чуть позже остальных. В чём причина? Мурам Мусаев говорил в интервью о небольшой травме, полученной в матче с ЦСКА.

– Честно говоря, я сам такого не ожидал. Повреждение застало меня врасплох. Я сейчас сделал МРТ. Оказалось, что мне нужно ещё около 10 дней, чтобы полностью восстановиться и начать тренироваться с командой. Буду настраиваться на хорошую работу, думать о первом домашнем матче, — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале.

Последний раз «Краснодар» играл с ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ, который состоялся 7 декабря 2025-го. Кордоба отыграл всё время встречи и отметился голом. Всего в нынешнем сезоне чемпионата России колумбийский нападающий провёл 16 матчей, где забил восемь голов.

Материалы по теме Мусаев назвал причину, из-за которой Кордоба не приступил к тренировкам на сборах команды

Самые опасные травмы в футболе: