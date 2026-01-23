Скидки
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
22:30 Мск
Ловчев оценил возможный уровень давления на Карседо в «Спартаке»

Ловчев оценил возможный уровень давления на Карседо в «Спартаке»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил возможное давление на главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо и сравнил уровень ответственности с прошлым периодом работы специалиста в красно-белом клубе в качестве помошника Унаи Эмери.

«Сейчас давление будет выше. Тогда он был ассистентом и по большому счёту широкий круг болельщиков «Спартака» его не знал. Второй тренер — это немножко другие отношения с игроками, это хорошие взаимоотношения. А главный тренер — это другое», — сказал Ловчев в эфире «МАТЧ Премьер».

Московский «Спартак» объявил о назначении специалиста на должность главного тренера 5 января. Ранее Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.

