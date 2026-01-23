Моуринью: меня удивляет, что лучшими клубами мира руководят тренеры без опыта

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью признался, что возглавил бы «Ювентус», если бы ему предоставилась такая возможность. Португальский специалист заявил об этом после поражения его команды в игре со «старой синьорой» (0:2) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Меня удивляет, что лучшими клубами мира руководят тренеры без опыта. В то же время, когда я думаю об Аллегри в «Милане», Гасперини в «Роме» или Спаллетти в «Ювентусе», это никогда не вызывает у меня удивления», — приводит слова Моуринью AS.

Португальский специалист возглавляет «Бенфику» с сентября 2025 года. После семи встреч общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала шесть очков и занимает 29-е место.

