Арбелоа отреагировал на слова Моуринью о тренерах без опыта в больших клубах

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слова португальского специалиста Жозе Моуринью, ранее возглавлявшего «сливочных», об удивлении, что лучшими клубами мира руководят тренеры без опыта.

Испанец был назначен главным тренером «Королевского клуба» 13 января. До этого Арбелоа работал с молодёжными командами «Реала».

«Вы все знаете, что Моур значит для моей карьеры. Если такой тренер, как он, что-то говорит, я слушаю и анализирую», — приводит слова Арбелоа AS.

Испанец играл в «Реале» под руководством Моуринью с 2010-го по 2013-й. За этот период «сливочные» выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

