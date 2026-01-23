Каррагер — о стычке с Арбелоа: он начал думать, что великий. Мне пришлось осадить его

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о стычке на поле с Альваро Арбелоа, недавно возглавившим «Реал», во время матча с «Вест Бромвичем» в 2009 году. Тогда команды встретились в рамках английской Премьер-лиги, игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «красных». Инцидент произошёл, когда Каррагер и Арбелоа начали толкаться, пока партнёры по команде не вмешались, чтобы разнять игроков. Несмотря на конфликт, после матча оба футболиста пожали друг другу руки.

«Нам нужно было сыграть «на ноль», чтобы гарантировать, что у нас будет больше всех сухих матчей в сезоне. Он, Арбелоа, был хорошим игроком, не великим, но хорошим. И он начал думать, что великий. Так что мне пришлось немного осадить его. Альваро слишком много атаковал, не хотел защищаться, а это была его работа – защищаться и провести сухой матч», — приводит слова Каррагера The Sun.

В итоге «Ливерпуль» одержал победу, а вратарь Пепе Рейна получил «Золотую перчатку» за хороший уровень игры в том сезоне.