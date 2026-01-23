«О какой аренде в Европе сейчас можно говорить?» Шалимов — о перспективах Захаряна

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о перспективах получения игровой практики полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«Реал Сосьедад» сейчас не найдёт команду для Захаряна, о какой аренде в Европе сейчас можно говорить? У него травма на травме, они его не видят. Как ты будешь ставить его в состав, если он не готов? Не факт, что в России Захарян также завоюет место в стартовом составе», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее в прессе появилась информация, что испанский клуб не рассчитывает на полузащитника и готов расстаться с ним в зимнее трансферное окно.

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» летом 2023 года и с тех пор сыграл в 60 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.