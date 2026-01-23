Арбелоа ответил на вопрос о продлении контракта с Винисиусом

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации с контрактом крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, истекающего летом 2027 года. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний вингер может не продлить трудовое соглашение.

«Это не от меня зависит, это дело клуба и игрока. Конечно, надеюсь, что он продолжит творить историю здесь», — приводит слова Арбелоа AS.

Винисиус является игроком «сливочных» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

