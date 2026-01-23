Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа ответил на вопрос о продлении контракта с Винисиусом

Арбелоа ответил на вопрос о продлении контракта с Винисиусом
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации с контрактом крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, истекающего летом 2027 года. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний вингер может не продлить трудовое соглашение.

«Это не от меня зависит, это дело клуба и игрока. Конечно, надеюсь, что он продолжит творить историю здесь», — приводит слова Арбелоа AS.

Винисиус является игроком «сливочных» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Материалы по теме
Саудовцы хотят подписать 50 иностранных игроков летом, включая Салаха и Винисиуса — TS

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android