The Telegraph раскрыл позицию «Челси» насчёт возможной продажи Палмера в «МЮ»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер является одним из неприкасаемых футболистов команды, в связи с чем лондонский клуб не намерен продавать его в «Манчестер Юнайтед», об интересе которого к хавбеку ранее сообщали СМИ. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, на текущий момент точно неизвестно, кто входит в группу неприкасаемых игроков «Челси», кроме Палмера. В лондонском клубе стараются не создавать иерархию внутри команды. По этой причине маловероятно, что «синие» объявят официально о составе указанной группы.

Ранее СМИ сообщали, что 23-летний полузащитник испытывает желание вернуться в Манчестер.

Палмер играет за «Челси» с 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

