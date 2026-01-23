Артета — о «МЮ»: они хороши во многих аспектах игры, безусловно, они одни из лучших

Главный тренер Микель Артета заявил, что «Арсеналу» необходимо остерегаться «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче 23-го тура Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс».

«Они настолько хороши во многих аспектах игры, что очевидно: когда у команды есть пространство для бега и определённые игроки, способные активизировать свои рывки, они становятся смертельно опасными, вы видели это несколько дней назад в Манчестере [в игре с «Манчестер Сити»].

Но у них много качеств, которые могут создать вам проблемы. Кроме того, как и у любой команды, у них есть свои слабости. Исторически сложилось так, что всегда существовала тесная связь между [контратакой] и профилем игроков, которые у них всегда были, как уже говорил, «Манчестер Юнайтед» очень хорошо умеет использовать эти свободные зоны. Не знаю точных статистических данных, но, безусловно, они одни из лучших», — приводит слова Артеты ESPN.