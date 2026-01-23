Президент «Барселоны» Лапорта сделал новое заявление после обвинений в мошенничестве

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта опубликовал новое заявление с уточнениями после обвинений в мошенничестве. Ранее стало известно, что идёт расследование в отношении президента каталонского клуба в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму € 4,7 млн.

«В связи с некоторыми неточными сообщениями, опубликованными в ряде СМИ, касающимися расследуемых событий, в частности, моего заявления в суде 16 января 2026 года, я вынужден сделать следующие уточнения:

я не принимал участия в подписании контрактов, на которых основаны утверждения о событиях, находящихся под следствием, как заявляет сам заявитель, с которым я не знаком, в своей жалобе.

Я не являюсь и никогда не являлся представителем или агентом компании CSSB Limited, поэтому не подписывал и не мог подписать ни одного контракта от её имени, а также не давал разрешения на получение средств, предназначенных для указанной компании.

В документе, упомянутом в распространённой информации, о которой я не знал и на которой не основана жалоба, чётко указано, что моя подпись была просто свидетельской, то есть она была подписана представителем компании CSSB Limited в моём присутствии, в соответствии с обычной практикой юрисдикции, где имеет силу договор.

С уважением к продолжающемуся судебному расследованию, выражаю полную уверенность, что очень скоро будет установлено, я не участвовал ни в каком виде обмана, как, собственно, и предупреждал судья, ведущий расследование, ещё при подаче жалобы, не принимая её к рассмотрению.

Наконец, я прямо оставляю за собой право предпринять соответствующие юридические действия против любой предвзятой и/или неточной информации, целью которой является не что иное, как нанесение ущерба моему имиджу, репутации и чести», — приводит текст заявления Football Espana.

Иск против Лапорты и ещё двух человек подала семья, вложившая выигранные в лотерею деньги в компанию CSSB Limited, базирующуюся в Гонконге, на три года под 6% годовых. Прибыль от инвестиций за два года, в течение которых было подписано пять различных договоров, должна была составить € 792 тыс., но в итоге семья получила лишь € 84 тыс., а вложенная сумма не была им возвращена.