Кэррик высказался об уходе Каземиро из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал новость об уходе полузащитника Каземиро из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом «красные дьяволы» сообщили в четверг, 23 января.

«Объявление по Каземиро было сделано для ясности. Решение [об уходе футболиста] было принято ещё до моего прихода, это не просто спонтанное решение. Личность и характер Каземиро отражает его игра на прошлой неделе, а также его психологическое состояние, то, насколько для него важно быть здесь и достойно завершить сезон. Я уже поговорил с ним об этом, он очень хочет хорошо выступить и достойно закончить сезон. У меня нет никаких сомнений в его способностях», — приводит слова Кэррика Manchester Evening News.

