Главная Футбол Новости

«Наполи» отдал в аренду «Галатасараю» вингера Ноа Ланга за € 2 млн, зарплата — € 1,75 млн

Комментарии

«Галатасарай» на официальном сайте объявил об аренде крайнего нападающего «Наполи» Ноа Ланга, рассчитанной до конца нынешнего сезона с необязательным правом выкупа.

Подчёркивается, что турецкий гранд выплатит неаполитанской команде € 2 млн за временный переход 26-летнего футболиста. При этом заработная плата нидерландского вингера составит как минимум € 1,75 млн без учёта премиальных.

Ланг играет за «Наполи» с лета 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

