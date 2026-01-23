Скидки
Дочь Денниса Родмана, Тринити, стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира — ESPN

Дочь Денниса Родмана, Тринити, стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира — ESPN
Нападающая клуба «Вашингтон Спирит» и сборной США Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана, стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира. Она продлила контракт с «Вашингтон Спирит» на три года, что обеспечит ей заработок в размере € 2 млн в год с учётом бонусов, сообщает ESPN.

Родман выступает за «Вашингтон Спирит» в Национальной женской футбольной лиге с 2021 года. С 2022 года она представляет основную сборную США. В 2024 году Тринити принимала участие в Олимпийских играх в Париже, где забила три гола. Один из её голов стал ключевым для выхода сборной в полуфинал, а в финале команда США одержала победу над Бразилией, завоевав золотые медали.

Стоит отметить, что доход форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, самого высокооплачиваемого футболиста мира, составляет € 286 млн с бонусами после уплаты налогов.

