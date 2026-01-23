Джон Кордоба назвал личные цели на 2026 год

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил, какие у него есть личные цели и мотивация на 2026 год. В минувшем году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «быков» и самым результативным футболистом чёрно-зелёных по очкам, набранным по системе «гол+пас».

«Надеюсь, что этот год будет для меня таким же успешным, как и предыдущий. Моя главная цель — помогать команде, побольше забивать и отдавать голевые передачи. Также у меня есть и дополнительная мотивация — это чемпионат мира. Мне нужно по полной выкладываться в моём клубе, чтобы меня продолжали вызывать в сборную, а я смог попасть на чемпионат мира», — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале.

В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

