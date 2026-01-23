«ПСЖ» в концовке вырвал победу у «Осера» в матче Лиги 1 и вышел на первое место в таблице

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Осер» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола на 79-й минуте.

После 19 туров французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Осер» заработал 12 очков и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре команда Луиса Энрике на выезде встретится со «Страсбургом» 1 февраля, а «Осер» в этот же день сыграет с «Тулузой».