Главная Футбол Новости

Осер — ПСЖ, результат матча 23 января 2026, счет 0:1, 19-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» в концовке вырвал победу у «Осера» в матче Лиги 1 и вышел на первое место в таблице
Комментарии

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Осер» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Аббе Дешам» (Осер, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
23 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 79'    

Единственный мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола на 79-й минуте.

После 19 туров французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Осер» заработал 12 очков и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре команда Луиса Энрике на выезде встретится со «Страсбургом» 1 февраля, а «Осер» в этот же день сыграет с «Тулузой».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Чанов: травма Сафонова — беда, но он доказал, что «ПСЖ» может на него рассчитывать
