Экс-футболист Джузеппе Росси: Криштиану Роналду мог бы легко добиться успеха в кино

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла», «Вильярреала» и «Фиорентины» Джузеппе Росси высказал мнение о возможностях форврда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в киноиндустрии. Он считает, что португалец мог бы легко добиться успеха в этой сфере.

«Он создан для Лос-Анджелеса. Идеально подошёл бы для Лос-Анджелеса. Это интересная мысль. Думаю, у него есть аура. У него есть поклонники. Для него это будет лёгкий переход. Ему нравится быть в центре внимания, так почему бы не воспользоваться этим и не окунуться в мир, чем-то похожий на профессиональный спорт, и посмотреть, что из этого выйдет. Мне очень любопытно увидеть его в роли актёра. Он определённо мог бы сыграть злодея в каком-нибудь фильме. Может быть, сделать его Джокером в следующем «Бэтмене»? — приводит слова Росси Goal.com