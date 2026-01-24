Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпиады-2026

Пресс-служба миланского «Интера» на своей странице в социальной сети X сообщила, что главный тренер команды Кристиан Киву понесёт олимпийский факел.

«Тренер «нерадзурри» официально стал факелоносцем Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо!» — написано в сообщении итальянского гранда.

Румынский специалист был назначен на должность главного тренера «Интера» минувшим летом. После 21 тура чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 49 очков и на текущий момент занимают первое место. Действующее трудовое соглашение 45-летнего тренера с миланским клубом рассчитано до лета 2027 года.

