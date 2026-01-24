Скидки
Интер — Пиза, результат матча 23 января 2026, счет 6:2, 22-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» разгромил «Пизу», проигрывая 0:2 по ходу матча
Комментарии

Завершился первый матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Пиза». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. Матч закончился со счётом 6:2 в пользу хозяев поля.

Италия — Серия А . 22-й тур
23 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
6 : 2
Пиза
Пиза
0:1 Морео – 11'     0:2 Морео – 23'     1:2 Зелиньски – 39'     2:2 Мартинес – 41'     3:2 Эспозито – 45+2'     4:2 Димарко – 82'     5:2 Бонни – 86'     6:2 Мхитарян – 90+3'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Пизы» Стефано Морео на 11-й минуте. На 23-й минуте Морео сделал дубль. Хавбек «Интера» Пётр Зелиньски на 39-й минуте сократил отставание в счёте, успешно реализовав 11-метровый удар. Спустя две минуты форвард Лаутаро Мартинес счёт сравнял. Ещё через пару минут хозяева поля вышли вперёд, третий мяч забил Франческо Эспозито. На 82-й минуте защитник «Интера» Федерико Димарко сделал счёт 4:2. Четыре минуты спустя нападающий миланской команды Анж-Йоан Бонни забил пятый гол команды. В добавленное время ещё один гол забил хавбек «Интера» Генрих Мхитарян и установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, «Интер» набрал 52 очка в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице. «Пиза» с 14 очками располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре миланский клуб сыграет с «Кремонезе» 1 февраля, а «Пиза» встретится с «Сассуоло» за день до этого.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
