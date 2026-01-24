«Интер» разгромил «Пизу», проигрывая 0:2 по ходу матча

Завершился первый матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Пиза». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. Матч закончился со счётом 6:2 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче открыл полузащитник «Пизы» Стефано Морео на 11-й минуте. На 23-й минуте Морео сделал дубль. Хавбек «Интера» Пётр Зелиньски на 39-й минуте сократил отставание в счёте, успешно реализовав 11-метровый удар. Спустя две минуты форвард Лаутаро Мартинес счёт сравнял. Ещё через пару минут хозяева поля вышли вперёд, третий мяч забил Франческо Эспозито. На 82-й минуте защитник «Интера» Федерико Димарко сделал счёт 4:2. Четыре минуты спустя нападающий миланской команды Анж-Йоан Бонни забил пятый гол команды. В добавленное время ещё один гол забил хавбек «Интера» Генрих Мхитарян и установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, «Интер» набрал 52 очка в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице. «Пиза» с 14 очками располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре миланский клуб сыграет с «Кремонезе» 1 февраля, а «Пиза» встретится с «Сассуоло» за день до этого.