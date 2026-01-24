Скидки
Футбол Новости

«МЮ» и «Ман Сити» могут побороться за полузащитника «Вест Хэма» — Конур

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» следят за 21-летним центральным полузащитником «Вест Хэма» Матеушем Фернандешем. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для интернет-портала Sports Boom.

По информации источника, в контракте португальского футболиста есть пункт о досрочном расторжении контракта, который активируется в случае вылета «молотобойцев» из английской Премьер-лиги. В «Вест Хэме» понимают, что в случае понижения в классе и активации указанного пункта их переговорные позиции ослабнут. В связи с этим в лондонском клубе считают продажу Фернандеша в январе наиболее эффективным способом сохранить его стоимость.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

После 22 туров АПЛ «молотобойцы» набрали 17 очков и занимают 18-е место, находясь в зоне вылета.

