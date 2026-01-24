Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Навешали на меня ярлык токсичности». Скоулз отказался извиняться перед защитником «МЮ»

«Навешали на меня ярлык токсичности». Скоулз отказался извиняться перед защитником «МЮ»
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отказался извиняться перед защитником команды Лисандро Мартинесом после того, как раскритиковал игру аргентинца в обороне из-за невысокого роста.

«Оглядываясь назад, можно сказать, то, что мы произнесли, было не очень хорошо. Но не собираюсь извиняться. Я пытался донести про физическое несоответствие между Мартинесом и Холандом. Возможно, то, как это сделано, выглядело не очень. Однако что сделано, то сделано. У него была одна хорошая игра. Надеюсь, он докажет, что я ошибаюсь. Многие люди в последние несколько дней навешали на меня ярлык токсичности. Но я хочу видеть, как команда побеждает каждую неделю. Сейчас как никогда люди высказывают своё мнение, и вам приходится иметь с этим дело. Вы выступаете за один из крупнейших клубов в мире и будете подвергаться некоторой критике, особенно когда дела идут не так хорошо, как могли бы», — приводит слова Скоулза The Sun.

Ранее сообщалось, что Скоулз высмеял аргентинца за его рост (175 см) и выразил мнение, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд легко его обыграет в верховой борьбе во время матча 22-го тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

Мартинес, в свою очередь, предложил бывшему полузащитнику прийти к нему домой и лично высказать свою позицию.

Материалы по теме
«Чай без сахара, пожалуйста». Скоулз продолжил словесную перепалку с защитником «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android