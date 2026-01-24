«Навешали на меня ярлык токсичности». Скоулз отказался извиняться перед защитником «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отказался извиняться перед защитником команды Лисандро Мартинесом после того, как раскритиковал игру аргентинца в обороне из-за невысокого роста.

«Оглядываясь назад, можно сказать, то, что мы произнесли, было не очень хорошо. Но не собираюсь извиняться. Я пытался донести про физическое несоответствие между Мартинесом и Холандом. Возможно, то, как это сделано, выглядело не очень. Однако что сделано, то сделано. У него была одна хорошая игра. Надеюсь, он докажет, что я ошибаюсь. Многие люди в последние несколько дней навешали на меня ярлык токсичности. Но я хочу видеть, как команда побеждает каждую неделю. Сейчас как никогда люди высказывают своё мнение, и вам приходится иметь с этим дело. Вы выступаете за один из крупнейших клубов в мире и будете подвергаться некоторой критике, особенно когда дела идут не так хорошо, как могли бы», — приводит слова Скоулза The Sun.

Ранее сообщалось, что Скоулз высмеял аргентинца за его рост (175 см) и выразил мнение, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд легко его обыграет в верховой борьбе во время матча 22-го тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Мартинес, в свою очередь, предложил бывшему полузащитнику прийти к нему домой и лично высказать свою позицию.