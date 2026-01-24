Антуан Гризманн пропустит воскресный матч «Атлетико» с «Мальоркой» из-за травмы
Мадридский «Атлетико» готовится к матчу 21-го тура Ла Лиги с «Мальоркой», однако нападающий Антуан Гризманн не сможет принять участие в игре. Клуб сообщил об этом в соцсети Х.
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Гризманн прошёл медицинское обследование, которое выявило небольшое растяжение мышц левого бедра. Травма была получена во время тренировки в пятницу, 23 января. Возвращение игрока к соревнованиям будет зависеть от прогресса в восстановлении.
В воскресенье, 25 января, «Атлетико» встретится с «Мальоркой» в рамках 21-го тура Ла Лиги. На данный момент команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 41 очком после 20 туров. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь очков.
