Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антуан Гризманн пропустит воскресный матч «Атлетико» с «Мальоркой» из-за травмы

Антуан Гризманн пропустит воскресный матч «Атлетико» с «Мальоркой» из-за травмы
Комментарии

Мадридский «Атлетико» готовится к матчу 21-го тура Ла Лиги с «Мальоркой», однако нападающий Антуан Гризманн не сможет принять участие в игре. Клуб сообщил об этом в соцсети Х.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гризманн прошёл медицинское обследование, которое выявило небольшое растяжение мышц левого бедра. Травма была получена во время тренировки в пятницу, 23 января. Возвращение игрока к соревнованиям будет зависеть от прогресса в восстановлении.

В воскресенье, 25 января, «Атлетико» встретится с «Мальоркой» в рамках 21-го тура Ла Лиги. На данный момент команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 41 очком после 20 туров. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь очков.

Материалы по теме
37-летний Левандовски повторил достижение Суареса и Гризманна в матчах с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android