Переход Робертсона в «Тоттенхэм» может помочь «Ливерпулю» купить ван де Вена — TEAMtalk

В случае, если «Ливерпуль» позволит крайнему защитнику Эндрю Робертсону перейти в «Тоттенхэм» в январе, то мерсисайдцы получат приоритетное право на покупку центрального защитника «шпор» Микки ван де Вена летом. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на источники.

Несмотря на это, лондонский клуб не намерен уступать в цене при сделке по потенциальной продажи летом. «Тоттенхэм» потребует за переход 24-летнего защитника как минимум £ 100 млн (€ 115 млн). Ван де Вен продолжает оставаться ключевым игроком в долгосрочных планах команды.

В нынешнем сезоне защитник «шпор» принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

