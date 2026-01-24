Арбелоа: трансферы? У меня выдающийся состав, на случай проблем есть отличная молодёжка

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, нуждается ли его команда в усилении.

«У меня выдающийся состав. Если что-то понадобится, у нас есть отличная молодёжная академия, как это всегда и было в истории «Реала», — приводит слова Арбелоа AS.

В зимнее трансферное окно «Королевский клуб» не приобрёл ни одного футболиста. Минувшим летом «сливочные» подписали защитников Дина Хёйсена, Трента Александер-Арнольда и Альваро Каррераса, а также крайнего нападающего Франко Мастантуоно.

После 20 туров испанской Ла Лиги «Реал» набрал 48 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.

Материалы по теме Арбелоа ответил на вопрос о продлении контракта с Винисиусом

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: