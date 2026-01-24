«Он главная проблема. Никакого сочувствия к нему». Каррагер раскритиковал Винисиуса

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора за слёзы в туннеле во время матча 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» одержали победу над «Леванте» (2:0). Англичанин также обвинил бразильца в том, что главный тренер Хаби Алонсо потерял работу.

«Он главная проблема. Именно поэтому тренер потерял работу. Как это работает, мы все знаем. Но не начинай плакать в туннеле из-за свиста фанатов! Ты причина увольнения тренера! Никакого сочувствия к нему. Я говорю, что болельщики их раскусили. Это ситуация, которая произошла… Хаби Алонсо – легенда «Реала» не как тренер, а как игрок. Он выиграл там Лигу чемпионов и Ла Лигу. Он, очевидно, первоклассный молодой тренер, который учится.

Я не критиковал Вини за это, потому что для «Реала» такая ситуация нормальна. Другие игроки делали это в прошлом, и тренер терял работу. Алонсо знал это, он знал, во что ввязывался. Но не начинай плакать в туннеле», — приводит слова Каррагера CBS Sports.