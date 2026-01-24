Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он главная проблема. Никакого сочувствия к нему». Каррагер раскритиковал Винисиуса

«Он главная проблема. Никакого сочувствия к нему». Каррагер раскритиковал Винисиуса
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора за слёзы в туннеле во время матча 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» одержали победу над «Леванте» (2:0). Англичанин также обвинил бразильца в том, что главный тренер Хаби Алонсо потерял работу.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

«Он главная проблема. Именно поэтому тренер потерял работу. Как это работает, мы все знаем. Но не начинай плакать в туннеле из-за свиста фанатов! Ты причина увольнения тренера! Никакого сочувствия к нему. Я говорю, что болельщики их раскусили. Это ситуация, которая произошла… Хаби Алонсо – легенда «Реала» не как тренер, а как игрок. Он выиграл там Лигу чемпионов и Ла Лигу. Он, очевидно, первоклассный молодой тренер, который учится.

Я не критиковал Вини за это, потому что для «Реала» такая ситуация нормальна. Другие игроки делали это в прошлом, и тренер терял работу. Алонсо знал это, он знал, во что ввязывался. Но не начинай плакать в туннеле», — приводит слова Каррагера CBS Sports.

Материалы по теме
Арбелоа посоветовал Тренту Александер-Арнольду покинуть «Реал» — El Nacional
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android