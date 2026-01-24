«Эрлинг не должен ни перед кем извиняться». Гвардиола — о Холанде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал критику в адрес норвежского форварда Эрлинга Холанда после последних неудачных матчей команды.

«Эрлинг не должен ни перед кем извиняться. Он должен делать всё возможное, и он старается. Если команда не побеждает, это не вина одного игрока, это ответственность всех. Не нужно извиняться — извиняешься, если не выкладываешься на максимум, а этого нет, так что извиняться не нужно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После семи матчей общего этапа Лиги чемпионов английская команда заработала 13 очков и располагается на четвёртой строчке.