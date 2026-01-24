«Никакая команда Европы точно не возьмёт его». Корнеев — о будущем Захаряна

Бывший тренер сборной России и экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о будущем полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна на фоне новостей о том, что главный тренер баскской команды Пеллегрино Матараццо объявил нескольким игрокам, в том числе Захаряну, что не рассчитывает на них.

«Захаряну нужно вернуться в Россию, ничего другого не остаётся. Даже не нужно было разговоров о том, что тренер в нём не нуждается. Это читалось сквозь строки. Мы видим, что он не получает игрового времени. Новый тренер точно не рассчитывает на него, что бы там ни опровергали. Никакая команда Европы точно не возьмёт его. Это также осложняется большим количеством травм. На риск вряд ли кто‑то пойдёт», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» летом 2023 года после перехода из московского «Динамо» и с тех пор сыграл в 60 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.

