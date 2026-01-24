Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никакая команда Европы точно не возьмёт его». Корнеев — о будущем Захаряна

«Никакая команда Европы точно не возьмёт его». Корнеев — о будущем Захаряна
Комментарии

Бывший тренер сборной России и экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о будущем полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна на фоне новостей о том, что главный тренер баскской команды Пеллегрино Матараццо объявил нескольким игрокам, в том числе Захаряну, что не рассчитывает на них.

«Захаряну нужно вернуться в Россию, ничего другого не остаётся. Даже не нужно было разговоров о том, что тренер в нём не нуждается. Это читалось сквозь строки. Мы видим, что он не получает игрового времени. Новый тренер точно не рассчитывает на него, что бы там ни опровергали. Никакая команда Европы точно не возьмёт его. Это также осложняется большим количеством травм. На риск вряд ли кто‑то пойдёт», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» летом 2023 года после перехода из московского «Динамо» и с тех пор сыграл в 60 матчах во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.

Материалы по теме
«О какой аренде в Европе сейчас можно говорить?» Шалимов — о перспективах Захаряна

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android