Колыванов рассказал, где будет играть Саусь в составе «Спартака» в случае перехода

Бывший футболист сборных СССР и России Игорь Колыванов высказался о возможном переходе полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в московский «Спартак».

«Видно, что у Сауся большой потенциал. Видно, что у него хорошая скорость. В текущей схеме «Спартака» он будет действовать ближе к атаке. В «Балтике» нет такого давления, как в «Спартаке», для футболиста это огромный шаг вперёд, но нужно закрепиться. Нужно выходить и играть без боязни», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Ранее в прессе появилась информация, что «Спартак» и «Балтика» завершают переход футболиста в московский клуб.

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Саусь провёл за «Балтику» 19 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке России, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

